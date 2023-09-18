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RUS MİSAFİRLERDEN
RUS ANITI ÖNÜNDE MİNİ KONSER

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

“Singing Bus” (şarkı söyleyen otobüs) projeleri kapsamında çeşitli meslek sahibi kişilerden oluşan 31 kişilik Rus turist grubu, şehrimize gelerek Rus Anıtı önünde mini bir konser verdiler.
Grubu temsilen beş kişilik grup daha sonra TURUSIA Müdürü Prof.Dr.Vedat Çalışkan eşliğinde Özacar’ı makamında ziyaret etti. Rus grup konserlerini Salı günü Kepez’de, Çarşamba günü de Troya Müzesi’nde sürdürecek. Ali GEZER

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