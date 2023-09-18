GELİBOLU YAKINLARINDAKİ FECİ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden B.K. (29) yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden O. K. (56) yönetimindeki panelvana çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan H. K. (35) ve A. S. (34)’in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü B.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.S. (27) ve panelvan sürücüsü O.K.ı ile yolcular C.İ. (54) ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O. K., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden H. K. ve A. S.’nin cenazeleri, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Caner AKŞİT