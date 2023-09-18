KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU İMAM HATİP ORTAOKULU VE LİSESİNİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı, okul ziyaretleri kapsamında; Gelibolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’ni ziyaret etti.Okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Abacı okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Abacı öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Abacı , İlçe Milli Eğitim Müdürü Cumhur Kapusuz eşlik etti. Ali GEZER