Gelibolu Triatlonu Sonlandı

Vali İlhami Aktaş, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen 2023 Gelibolu Triatlonunun ödül törenine katıldı.2023 Gelibolu Triatlonunun Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Eski Jandarma İskelesinde gerçekleşen ödül törenine Vali İlhami Aktaş’ ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Yardımcı J. Albay Hasan Şahin, sporcular ve sporseverler katıldı.

16-17 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen Triatlon Türkiye Kupası Finali ve Orta Mesafe Türkiye Şampiyonası Türkiye’nin en iddialı 413 triatletinin çetin mücadelesine sahne oldu.

2023 Gelibolu Triatlonu ödül töreninde dereceye giren 20-24 yaş grubu erkeklerde 1. Arif Emre Karaosman, 2. Aykut Batuhan Subay ve 3. Cem Gökmen ile 1.T.S.K.Spor Gücü Komutanlığı, 2.Tüfekçispor ve 3. T.S.K. Spor Gücü Komutanlığı Erkek takımlarına ödülleri, Vali İlhami Aktaş tarafından verildi.

Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Vali İlhami Aktaş, 2023 Gelibolu Triatlonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.. Haber Merkezi